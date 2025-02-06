PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 21. haftasına ilişkin kararlarını açıkladı.

Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45'er gün hak mahrumiyeti verdi.

KURUL KARARLARI

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 02.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç’un, 26.01.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

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