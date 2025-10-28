Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk raporları ve ceza kararları açıklandı.
TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrük yöneticisi Umut Köse "sportmenliğe aykırı hareket", Kayserispor antrenörü Igor Cagalj'ın "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle kurula sevk edildi.
Kayserispor futbolcusu Laszlo Benes içinde Fatih Karagümrük mücadelesindeki kırmızı kartı sebebiyle ceza istendi.
Konyaspor ve Beşiktaş, 22 Ekim günü Süper Lig erteleme maçında karşı karşıya gelmişti.
Siyah beyazlı taraftarların "çirkin ve kötü tezahüratı" gerekçesiyle kulübe 400 bin lira para cezası verildi. Aynı gerekçeyle Konyaspor taraftarlarının yer aldığı kuzey kale arkası tribün kuzey alt E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edildi.