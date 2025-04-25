PFDK’dan Gaziantep FK Başkanı Yılmaz’a ceza

Kaynak: AA
PFDK’dan Gaziantep FK Başkanı Yılmaz’a ceza

PFDK, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’a 23 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yılmaz’a ceza Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçından sonra kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı. Ayrıca Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan da aynı müsabakadaki hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul, RAMS Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

PFDK, ligin 32. haftasında oynanan maçlardaki farklı disiplin ihlalleri sebebiyle Gaziantep FK'ye 1 milyon lira, Galatasaray ile Adana Demirspor'a da 168 biner lira para cezası uyguladı.

Ayrıca Göztepe Kulübü görevlisi Muhsin Asil Bilgehan, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

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