PFDK'dan üç büyüklere para cezası

PFDK, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

PFDK'dan üç büyüklere para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 468 bin 500, Fenerbahçe'ye 225 bin, Beşiktaş'a 310 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Kurul ayrıca, Arabam.com Konyaspor idarecisi İbrahim Şahin'e 11 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası, Yukatel Kayserispor'a 56 bin, MKE Ankaragücü'ne 246 bin, Kasımpaşa'ya 175 bin, Bitexen Giresunspor'a 125 bin, HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er'e de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası uyguladı. (AA)

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