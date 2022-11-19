Yukatel Kayserispor’a ceza

Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-1 kaybettiği Konyaspor maçında stada biletsiz seyirci alınmasından ötürü, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü, taraftarların kötü ve çirkin tezahüratından ötürü kulübe para cezası verildi. Ayrıca taraftara da kombine bilet bloke cezası geldi.

Kayserispor-Konyaspor maçında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası kesen PFDK, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt C,D,E,F, doğu Tribün Alt C,D,E, Doğu Üst tribün K,L,M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Ayrıca, Konyaspor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Kayserispor'a 87 bin 500 TL para cezası veren PFDK, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı da 200 bin TL para cezası kesti.

Kayserispor Kulübü görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'a da 15 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası verildi.