PFDK'dan Zaniolo ve Samet Akaydın kararı!

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin ve Galatasaraylı futbolcu Zaniolo için kararını açıkladı.



Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.

Zaniolo ise 2 maç ceza aldı.



İşte PFDK'den yapılan açıklama:



-FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."



-Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir"