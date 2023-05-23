PFDK'dan Zaniolo ve Samet Akaydın kararı!

PFDK, Zaniolo ve Samet Akaydın kararını açıkladı.

PFDK'dan Zaniolo ve Samet Akaydın kararı!

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin ve Galatasaraylı futbolcu Zaniolo için kararını açıkladı.

Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.

Zaniolo ise 2 maç ceza aldı.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

-FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

-Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir"

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