Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüpler ve yöneticilere verilen cezaları açıkladı. En yüksek para cezası 5.2 milyon TL ile Galatasaray'a uygulanırken, Beşiktaş'a 3.7 milyon TL, Fenerbahçe'ye 760 bin TL ve Trabzonspor'a 400 bin TL para cezası kesildi.

ABDULLAH KAVUKCU'YA DA 3 MİLYON TL CEZA

Kurul, yöneticilere de çeşitli men cezaları verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün men, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya ise 3 milyon TL para cezası ve 45 gün men cezası uygulandı.



Çaykur Rizespor'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2.7 milyon TL, kulüp yöneticisi Hasan Yavuz Bakır'a ise 2 milyon TL para cezası ve 15 gün men cezası verildi.