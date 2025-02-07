PFDK’den Sivasspor’a hükmen mağlubiyet cezası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PFDK’den Sivasspor’a hükmen mağlubiyet cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli’yi oynatan Net Global Sivasspor’a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle "Sivasspor Kulübü'nün, 04.02.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, aynı müsabakada Sivasspor Kulübü sporcusu Murat Paluli hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü görevlisi Taylan Okan İşçi'nin, idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 148.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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