PFDK’den Sivasspor’a hükmen mağlubiyet cezası

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle "Sivasspor Kulübü'nün, 04.02.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, aynı müsabakada Sivasspor Kulübü sporcusu Murat Paluli hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü görevlisi Taylan Okan İşçi'nin, idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 148.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."