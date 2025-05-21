PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza

Kaynak: AA
PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ertuğrul Doğan'a kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra Trabzonspor'a aynı sebepten 2,5 milyon lira para cezası verilmesi kararı aldı.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

PFDK ayrıca, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların neden olduğu saha olayları ve kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Trabzonspor'a toplam 1 milyon 8 bin lira ve aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 336 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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