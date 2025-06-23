PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Yeni PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı oldu.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

TAHİR KUM'DAN PFDK AÇIKLAMASI

Gazeteci Tahir Kum TFF açıklamasının ardından "Dediğimiz gibi Başbuğ Pınarbaşı yeni PFDK Başkanı oldu… Daha önce UÇK Başkanlığı yapan son olarak da Tahkim Kurulu yedek üyeliği görevini yürüten Pınarbaşı dün PFDK yedek üyeliğine bugün de PFDK Başkanlığına atandı PFDK YENİ ÜYESİ ADIR, SAVCI AKIN GÜRLEK’İN AVUKATI PFDK üyeliğine atanan bir diğer ism ise Av.Abdullah Adır. Son olarak TFF Kulüp Lisans Kurulu üyeliği yapan Adır, aynı zamanda aynı zamanda Savcı Akın Gülek’in avukatı" ifadelerini kullandı.