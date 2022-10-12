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Pfizer'in yetkilisinden şoke eden itiraf. Kovid aşılarıyla ilgili o soruya hayır yanıtını verdi

Avrupa Parlamentosu’nda Pfizer’in yetkilisi, Pfizer-Biontech mRNA kovid aşılarının, korona virüs bulaşmasına ilişkin testlere tabi tutulmadan piyasaya sürüldüğünü itiraf etti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 08:04
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Pfizer'in yetkilisinden şoke eden kovid aşısı itirafı. Testlere tabi tutmadan piyasaya sürüldü

Pfizer'in yetkilisinden şoke eden itiraf. Kovid aşılarıyla ilgili o soruya hayır yanıtını verdi
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Korona virüs salgınında aşılar çok tartışılan konuların başında geliyordu. Özellikle aşılarının güvenliği gündemde epeyce yer işgal etmişti. mRNA aşısını üreten firmalardan biri olan Pfizer'dan bir itiraf geldi.

Korona virüs salgını döneminde, Biontech şirketiyle birlikte kovid-19 virüsü için mRNA aşısı geliştiren Pfizer, sadece kovid aşıları sayesinde 2021’den bu yana 45 milyar dolardan fazla ciro yaptı. Bu cironun en az 10 milyar doları kâr olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Parlamentosu’nda bugün ilaç şirketleri oturumları yapıldı. Avrupa’da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin CEO’su ve yetkilisi, oturumlara katıldı ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından sorgulandı. Pfizer CEO’su Albert Bourla, oturuma katılmadı. Pfizer’i, şirketin yetkilisi ve müdür J. Small temsil etti.

ŞOKE EDEN İTİRAF

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisini sorguladı: “Pfizer'in kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? Ve çok net bir cevap talep ediyorum: Evet ya da hayır. Teşekkürler."

Pfizer yetkilisi, testlerin yapılmadığını itiraf etti: “Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır, haha. Bu, şey, biliyorsunuz, bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu.”

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE AŞI FİRMALARI "BULAŞMAYI ENGELLİYOR" DEMİŞTİ

Dünyada en yaygın olarak kullanılan iki kovid aşısı, AstraZeneca ve Pfizer-Biontech firmalarının ürettiği aşılar.

Her iki firma da, 2021’de aşılar piyasaya sürüldüğünde “Koronavirüs bulaşmasını ve hastalığın yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor” demişti.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Kate O’Brien, aşıların korona virüs salgınını ve yayılmasını ciddi oranda azalttığını iddia etmişti.

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Ertan Mutlu
12.10.2022 09:06
Hiç bir aşının tek başına hastalığın yayılmasını engelleme özelliği yoktur, olmaz. Kamu otoritesü toplumun çoğunu aşılayabilirse hastalığın yayılması buna bağlı olarak azalır..Bu farklı birşey .  
 
M. T
12.10.2022 09:03
Milleti kandırıp bolca para kazandılar.  
 
Yusuf turan
12.10.2022 08:59
Aşıların yan etkilerinide itiraf edecekler bir süre sonra. Ben çin aşısı olduktan bir gün sonra covite yakalandım. 10 gün yoğun bakımda yattım. Uğur şahin ve karısı dolandırıcıdır. İlaç firmaları şere  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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