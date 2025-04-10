Philadelphia kazandı, Adem Bona şov yaptı!

NBA'de normal sezon 10 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanından 112-97'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sezonki 49. galibiyetini kazanan Lakers'ta Luka Doncic 45 sayı, 8 ribaund ve LeBron James de 27 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Art arda 3, toplamda da 42. mağlubiyetini alan Dallas'ta ise Naji Marshall 23 sayı ve P.J. Washington da 14 sayıyla katkı verdi.

ALPEREN ŞENGÜN OYNAMADI

Los Angeles Clippers evinde karşılaştığı Houston Rockets'ı 134-117 mağlup etti ve üst üste 6, toplamda da 48. galibiyetini elde etti. Clippers'ta James Harden 35 sayı ve Kawhi Leonard 22 sayıyla oynarken, Ivica Zubac da 20 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Ligdeki 28. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün forma giymedi, Reed Sheppard 20 sayı ve Jeff Green de 19 sayıyla mücadele etti.

ADEM BONA 17 SAYI KAYDETTİ

Philadelphia 76ers deplasmanda oynadığı Washington Wizards'ı 122-103'lük skorla yendi ve 12 maç sonra kazandı. Bu sezonki 24. galibiyetini elde eden Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona, 32 dakika parkede kaldığı müsabakada 17 sayı, 9 ribaund ve 2 blokla oynarken, Jeff Dowtin de 30 sayıyla katkı verdi. Ligdeki 63. mağlubiyetini alan Washington'da ise Tristan Tsalikis Vukcevic 24 sayı, Justin Champagnie de 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

Orlando Magic: 96 - Boston Celtics: 76

Washington Wizards: 103 - Philadelphia 76ers: 122

Dallas Mavericks: 97 - Los Angeles Lakers: 112

Toronto Raptors: 126 - Charlotte Hornets: 96

Chicago Bulls: 119 - Miami Heat: 111

Utah Jazz: 133 - Portland Trail Blazers: 126

Sacramento Kings: 116 - Denver Nuggets: 124

Phoenix Suns: 112 - Oklahoma City Thunder: 125

Golden State Warriors: 111 - San Antonio Spurs: 114