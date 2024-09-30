Philadelphia, Mobley'yi kadrosuna kattı

Philadelphia 76ers, 25 yaşındaki uzun forvet Isaiah Mobley ile Exhibit 10 anlaşması imzaladı. Mobley, son iki sezonunu Cleveland Cavaliers’da iki yönlü bir sözleşme ile geçirmiş ve burada kardeşi Evan Mobley ile birlikte forma giymişti. Geçtiğimiz sezon 22 maçta görev alan Mobley, ortalama 7.1 dakika sahada kalıp 2.5 sayı ve 1.4 ribaund ile oynadı. 2022 NBA Draftı’nda 49. sıradan seçilmişti.

G-League tecrübesi de bulunan Mobley, son iki sezonun bir kısmını bu ligde geçirdi. Exhibit 10 anlaşması sayesinde, eğer Philadelphia tarafından serbest bırakılır ve takımın Delaware'deki bağlı kuruluşunda en az 60 gün geçirirse, 77.5 bin dolara kadar bonus almaya hak kazanacak.

SİXERS’IN KADROSU 20 OYUNCUYA ULAŞTI

Philadelphia 76ers şu anda garantili sözleşmeye sahip 13 oyuncuya ek olarak, garantisiz sözleşmeyle Ricky Council’ı kadroda bulunduruyor. Takımın iki yönlü kontrat kontenjanları Justin Edwards, Jeff Dowtin ve Lester Quinones tarafından doldurulmuş durumda. Ancak, Isaiah Mobley kamp sürecinde etkileyici bir performans sergilerse, bu kontenjanlardan birini kapma şansına sahip olabilir.

Mobley’nin imzasıyla birlikte Sixers’ın kadrosu 20 oyuncuya çıktı ve bu sayı sezon dışı dönemde izin verilen maksimum sınırın sadece bir oyuncu altına indi.