Philadelphia'da James Harden krizi büyüyor

Editör: Barış Atakan

NBA ekiplerinden Philadelphia 76'ers'te ünlü basketbolcu James Harden ile ilgili kriz büyüdükçe büyüyor.

Harden sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Daha sonra Philadelphia ekibi, bir buçuk yıldır kadrosunda yer alan Harden ile uzlaşma kararı almıştı.

Ancak yıldız oyuncunun geçtiğimiz günlerde takımın genel menajeri Daryl Morey hakkındaki açıklamaları tartışmalara yeni boyut kazandırdı.

Harden, Morey ile ilgili, "O bir yalancı ve asla onun parçası olduğu organizasyonda yer almayacağım" demişti.

Yıldız oyuncunun, bu açıklamalarının ardından Philadelphia 76'ers'ın sezon öncesi kampına katılmayabileceği belirtiliyor.

33 yaşındaki basketbolcu eğer kampa katılmazsa kuralları çiğnemiş olacak ve diğer takımlarla kontrat görüşmesi yapamayacak.