Philadelphia’da oy sayım süreci başlıyor

Amerikan seçimlerinin kritik eyaletlerinden biri olan Pennsylvania, posta yoluyla kullanılan oyların sayım sürecinde oldukça sıkı bir denetim uyguluyor. Philadelphia’da yaklaşık 200 bin oy pusulasının işleneceği bu süreç, kentteki seçim yetkilileri tarafından medya temsilcilerine gösterildi. 360 bin metrekarelik bir alanda, posta yoluyla gelen oy pusulalarının sıralanması, şeffaflık ve güvenlik önlemleri çerçevesinde makinelerle gerçekleştiriliyor. Philadelphia Seçim Komiserleri Başkanı Omar Sabir, sürecin doğruluğuna vurgu yaparak "Demokrasiyi korumak adına buradayız ve bunu Philadelphia’da gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Misinformasyonla Mücadele

2020 seçimlerinde COVID-19 salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanımı rekor seviyelere ulaşmış ve sayım işlemlerinde yaşanan gecikmeler, dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırlamıştı. Bu kez, sosyal medya platformlarında yayılan yanlış bilgilere karşı mücadeleye hazırlanan yetkililer, seçmenleri seçim sürecine dair doğru bilgiye yönlendirmeyi amaçlıyor. Sabir’in açıklamasına göre, yanlış bilgilendirme ve komplo teorileri bireysel olarak bile seçim görevlilerini tehdit edebiliyor; örneğin, kendisinin oy pusulalarını New Jersey’de bir çeteye götürdüğüne dair asılsız iddialar gündeme gelmiş.

Gözlemciler ve Dijital Güvenlik Önlemleri ile Şeffaflık Sağlanıyor

Philadelphia’daki oy sayım sürecine, her partiden gözlemciler katılarak şeffaflığı sağlamak için ekranlardan oy pusulalarını inceleme imkanı bulacaklar. Ayrıca, sabahın erken saatlerinde makineler, yaklaşık saatte 10 bin oy pusulasını açarak içeriğini sayım için hazırlayacak. Kentin seçim yetkililerinden Lisa Deeley, 2020’den bu yana sürecin daha hızlı sonuçlanmasını beklediklerini ancak hala bazı yapısal reformların gerektiğini belirtiyor. Deeley ve diğer yetkililer, teknolojik yeniliklerle süreci hızlandırma çabasındalar. Ancak, seçim sonuçlarına dair güven sağlama konusunda toplumda zorluklar yaşanmaya devam ediyor.

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