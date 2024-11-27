Phoenix Suns, Kevin Durant ve Bradley Beal'in coştuğu maçta Los Angeles Lakers'ı mağlup etti

Phoenix Suns, yıldız oyuncuları Bradley Beal ve Kevin Durant'in sahalara dönüşünü coşkuyla kutladı. Salı gecesi oynanan karşılaşmada Suns, Los Angeles Lakers'ı 127-100 yenerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Devin Booker, 26 sayı ve 10 asistlik etkileyici performansıyla takımını sırtlarken, Beal ve Durant’in dönüşü takımı eski formuna kavuşturdu.

Bradley Beal, sakatlığı nedeniyle kaçırdığı beş maçın ardından sahaya döndü ve 15 şut denemesinden 10'unu başarıyla tamamlayarak 23 sayı kaydetti. Beal, üç sayı çizgisinin gerisinden de 6 denemeden 3'ünü isabetli atarak geri dönüşünü taçlandırdı. Kevin Durant ise yedi maç aradan sonra sahalara döndü ve Beal ile aynı şekilde 23 sayı üreterek dikkat çekti. Durant’ın dönüşü Suns için adeta bir dönüm noktası oldu.

DURANT VE BEAL İLE GÜÇLENEN SUNS

Phoenix Suns, Durant’in forma giydiği bu sezon 10 maçın 9’unu kazanırken, onun yokluğunda yalnızca 1 galibiyet alabildi. Durant, yaz aylarında Paris Olimpiyatları sırasında yaşadığı sol baldır sakatlığına rağmen ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı. Beal ise bu sezon çıktığı 9 maçta 17,8 sayı, 4,0 ribaund ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Suns, Beal ve Durant’in sağlıklı bir şekilde sahada yer almasıyla yeniden eski ritmini bulmuş görünüyor. Bu galibiyetle birlikte takım, beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak taraftarlarını umutlandırdı. Özellikle Booker, Beal ve Durant’in birlikte oynadığı bu ilk maç, Phoenix’in sezonun geri kalanı için ne kadar tehlikeli bir ekip olabileceğini gözler önüne serdi.

Bu etkileyici galibiyet, Suns’ın ilerleyen dönemdeki maçlarında güçlü bir rakip olacağının sinyalini verdi.