Photoshop artık Android'de: Mobil tasarımda yeni dönem

Adobe, uzun süredir beklenen Photoshop’un Android sürümünü beta olarak kullanıma sundu. Daha önce yalnızca iOS kullanıcılarına açık olan mobil versiyon, Android 11 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlar için artık indirilebilir. Uygulama, en az 6 GB RAM gerektiriyor. Optimal performans için ise 8 GB RAM tavsiye ediliyor. Adobe’nin mobil uygulamalarından sorumlu ekip, uygulamanın temel amacını "özellikle mobilde çalışan yaratıcılar için erişilebilir ve sezgisel bir çözüm sunmak" şeklinde tanımlıyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Photoshop’un mobil versiyonu, katmanlar, maskeler, seçim araçları ve yapay zeka destekli generative fill gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor. Kullanıcılar, objeleri arka plandan ayırabiliyor, parlaklık gibi detayları düzenleyebiliyor ve gereksiz görselleri yapay zeka yardımıyla silebiliyor. Adobe Stock’tan ücretsiz erişilebilen içerik kütüphanesi de kullanıma açık. Photoshop’un masaüstü sürümüne kıyasla daha sınırlı olsa da mobil sürüm, hızlı ve pratik işler için yeterli araçlar sunuyor.

KULLANICI DENEYİMİ VE EĞİTİM İÇERİĞİ

Photoshop’a hâkim olan kullanıcılar, mobil sürümde de katman düzenlemeleri ve dolgu seçeneklerine kolaylıkla adapte olabiliyor. Yeni kullanıcılar için ise uygulama içi rehberler ve eğitim videoları yer alıyor. Bu sayede, özellikle yapay zeka destekli araçların nasıl kullanılacağı adım adım öğrenilebiliyor.

ÜCRETSİZ DÖNEM SINIRLI SÜRELİ

Uygulamanın beta sürümündeki tüm özellikler şu anda ücretsiz. Ancak bu durum geçici. Adobe, gelecekte bazı özellikleri yalnızca ücretli abonelere sunmayı planlıyor. Özellikle dışa aktarma seçeneklerinin (JPEG, PNG, TIF gibi) ödeme duvarının arkasına geçmesi bekleniyor. Adobe'nin standart Photoshop aboneliği şu anda yaklaşık 15 dolar, ilerleyen dönemlerde bu ücretin 31 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Öğrenciler için ise indirimli paketler sunuluyor.

ALTERNATİFLER DE MEVCUT

Adobe’nin bu hamlesine rağmen abonelik modeline sıcak bakmayan kullanıcılar için Serif’in Affinity Photo uygulaması dikkat çekiyor. Daha sezgisel bir kullanım sunan bu alternatif, profesyonel düzenleme isteyen ama yüksek maliyet istemeyen kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.