Photoshop'a yapay zeka desteği geliyor. Özellik ne işe yarayacak

Adobe Photoshop yapay zeka ile çalışabilecek bir özellik üzerinde durduğunu açıkladı. Firefly güncellemesiyle gelen özellik bakın ne işe yarıyor...

Photoshop'a yapay zeka desteği geliyor. Özellik ne işe yarayacak

Fotoğraf düzenlemek için kullanılan Adobe Photoshop'un yeni güncellemesi uygulamanın fotoğraf düzenleme araçlarını yapay zeka ile birleştiriyor.

Generative Fıll (Üretken Tamamlama) özelliği sayesinde bir fotoğrafa yeni öğeler eklemek, görüntü sınırlarını genişletmek ve gerçekçi yansımalar oluşturmak mümkün.

Generative Fill ile gelen özelliklerden biri de görüntülere yeni nesneler ekleyebilmek olarak tanımlandı.

Örneğin Adobe, portre modunda çekilmiş bir çiçeğin yanına benzer çiçekler yerleştirildi.

İŞTE YENİ ÖZELLİĞİ AÇIKLAYAN BİR FOTOĞRAF

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