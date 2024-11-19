PİAR Araştırma'nın anketinde Milliyetçi üç partiden biri eriyor, ikisi yükseliyor

Siyasi arenada son yaşanan gelişmeler ışığında anketlerde de değişiklikler oluyor. PİAR Araştırma Şirketi, son anket verilerini paylaştı. Ankette, Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası MHP 1,5 puan, AKP 2 puan oy kaybı yaşanırken, kararsız seçmen oranı ilk sırada yer alması dikkat çekti.

26 İLDE GERÇEKLEŞTİ

PİAR Araştırma Şirketi, 10-15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 680 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, “Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusunu sordu. Ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.

PİAR ANKET SONUÇLARI…

Anket sıralaması şu şekilde; Kararsız yüzde 24.2, CHP 23.3, AKP 22.8, MHP 6.6, DEM 6.1, YRP yüzde 4.6, İYİ Parti 3.9, Zafer Partisi 3.7, TİP 1.0, Saadet Partisi 0.8, BBP 0.7, DEVA Partisi 0.6, Yerli ve Milli Parti 0.5, Demokrat Parti 0.4 ve Diğer yüzde 0.8.

KARARSIZLAR BİRİNCİ KONUMDA, MHP’NİN OY ORANI ERİYOR

PİAR, Kasım ayı araştırmalarında öne çıkanlar şunlar oldu;

Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası MHP 1,5 puan, AKP 2 puan oy kaybı yaşadı. En kalabalık seçmen gurubu kararsız seçmen. CHP birinci parti konumunu sürdürüyor. Kararsızların uzun süredir tercih yapmamaları, siyasi alandaki boşluğu gösteriyor ve yeni partiler için fırsat oluşturuyor. AKP ve MHP'nin oy kaybı ile birlikte İYİ Parti oylarında yükseliş görünüyor. YRP ve Zafer Partisi oy oranlarını korumaya devam ediyor.