Piastri Çin’deki yarışa ilk sıradan başlayacak

Kaynak: AA
Piastri Çin’deki yarışa ilk sıradan başlayacak

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’inin sıralama turları yapıldı. Yarınki yarışa McLaren pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun 2. yarışı Çin Grand Prix'sine, McLaren pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1 dakika 30.641 derecesiyle kariyerinde ilk defa pole pozisyonunun sahibi oldu.

Piastri'nin 0.082 saniye gerisindeki Mercedes pilotu George Russell ikinci, 0.152 saniye gerisindeki McLaren pilotu Lando Norris de üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da start alacak.

SPRİNT YARIŞINDA LEWİS HAMİLTON BİRİNCİ OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ferrari'den Lewis Hamilton kazandı.

Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 30 dakika 39.965 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Hemilton'ın 6.889 saniye gerisindeki McLaren pilotu Oscar Piastri ikinci, 9.804 saniye arkasındaki Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Max Verstappen de üçüncü oldu.

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