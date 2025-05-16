Piastri'den Imola’da gövde gösterisi

McLaren pilotu Oscar Piastri, Emilia-Romagna Grand Prix'si öncesi Cuma günü yapılan her iki antrenman seansında da takım arkadaşı Lando Norris’in önünde yer alarak günün en hızlı ismi oldu. Piastri, 0.025 saniyelik farkla Norris’i geride bırakarak liderliğini pekiştirdi. Bu sezon ilk altı yarışın dördünü kazanan ve pilotlar klasmanında Norris’in 16 puan önünde bulunan Piastri, Imola’daki performansıyla şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

F1'de "küfür" tartışması: Pilotlar bastırdı, FIA gerim adım attı

GASLY SÜRPRİZİ, RED BULL GERİDE

Alpine sürücüsü Pierre Gasly, gösterdiği performansla günün üçüncü en hızlı ismi olmayı başararak dikkatleri üzerine çekti. Onu Mercedes’ten George Russell, Red Bull’un şampiyonu Max Verstappen ve Ferrari’den Charles Leclerc takip etti. Lewis Hamilton ise frenleme hissiyatındaki sorun nedeniyle ikinci antrenmanda 11. sırada kaldı.

Ferrari her ne kadar tek turda tempo sorunu yaşıyor gibi görünse de, Leclerc ve Hamilton uzun sürüşlerde McLaren’lerle yarışabilecek hızlara ulaşmayı başardı. Red Bull, bu hafta sonuna özel güncellemeler getirmiş olsa da, Verstappen uzun sürüşlerde istenilen tempoyu yakalayamadı. Mercedes’in genç yeteneği Kimi Antonelli bile Verstappen’den daha hızlıydı.