Başakşehir Piatek'le kazandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir evinde Konyaspor'u ağırladı. Mücadele, Başakşehir'in 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Böylece Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol taraftan ortasında ön direkte bulunan Kramer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu.
4. dakikada hakem Çağdaş Altay, VAR’dan gelen uyarı sonrasında Kramer’in pozisyonun başlangıcında elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.
24. dakikada Kramer ile yaptığı duvar pası sonrası Pedrinho’nun topla birlikte ceza sahası içine girerken savunmada Ba, topu uzaklaştırmaya çalıştı. Top önünde kalan Kramer’in ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada Kramer’in pasında topla buluşan Pedrinho’nun ceza sahası içinde kaleyi karşısına aldıktan sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
69. dakikada Yusuf Sarı sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine yöneldiği anda Danijel Aleksic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelerle buluştu. 1-0
79. dakikada Kemen’in ceza sahası önüne kadar ilerleyip verdiği verdiği pasta topla buluşan Yusuf Sarı’nın sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
90. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir’in kafa vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen topu son anda çeldi ve gole izin vermedi.