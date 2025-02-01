Piatek'in gecesi!

Trendyol Süper Lig 22.haftasında deplasmanda Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile Reeder Samsunspor maçında kazanan 4-0 ile İstanbul temsilcisi oldu.

PIATEK ÜÇ GOL ATTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 19, 58 ve 69'uncu dakikalarda Krzysztof Piatek ile 86'ncı dakikada Davidson kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 32'ye yükseltti. Samsunspor ise 40 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

19. dakikada Deniz Türüç’ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Piatek kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen’in son çizgiden topu içeri çevirdi. Piatek’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada sağ kanatta Deniz Türüç’ün pasına hareketlenen Kemen, son çizgiye inerek pasını Piatek’e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 3-0

86. dakikada Duarte’nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı’nın ortasında altıpasın önünde Davidson kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0