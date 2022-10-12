Pıcasso Eterno sahnede

Picasso… Kader, özgürlük, sezgi, çocukluk, ilham perileri, semboller, alegoriler, simgeler, şans… Picasso hissetti, gördü ve boyadı. Bir şeyler başarmak için muazzam bir yalnızlık içinde işinde kaybolan bir sanatçıydı. Bu yalnızlık olmadan gerçek bir sanat mümkün değildi. İşte bu duygu artistik direktörlüğünü İspanya'nın en başarılı Flamenko topluluklarından biri olan Rojas y Rodriguez'in de kurucusu Carlos Rodriquez'in yaptığı, "PICASSO ETERNO"da seyirci ile buluşuyor. Gösteri Picasso'nun ilhamının geldiği yeri arıyor.

"Bir dansçı ve koreograf olarak bazen hissettiklerimi yansıtacak doğru kelimeleri bulamıyorum. Bunu sadece dans ederek ifade edebilirim" diyen Carlos Rodriquez dansçıların Picasso'nun resimleriyle ifade ettiklerini geleneksel dans gösterilerinin kurallarını çiğnemeye cesaret ederek koreografi ve dans ile yansıtmaya çalışıyor. Çünkü ona göre Picasso gibi her yaratma eylemi bir yıkım eylemiyle başlıyor. "Dansçı olarak 30 yıl ve koreograf olarak üretken bir kariyerden sonra, sembolik ve dünya çapında kültürel bir sanatçı olan Pablo Ruiz Picasso'nun çalışmalarını araştırma dürtüsü bu gösterinin mihenk taşı. Resim çalışmalarına hayran olmak ve şiirlerini okumak İspanyol dansı ve Flamenko'nun rafine dili ile beni sessizliğin kokusunu tanımaya yöneltti" diyor.

İki farklı koreografik bölümden oluşan iki perdelik performans olan "PICASSO ETERNO'nun ilk bölümü, özgün, estetik formları yenileyen ve araştıran bir eser. Anlatı özellikleri taşıyan bu ilk bölüm, izleyiciye görseller aracılığıyla aktarılıyor. Sanatçının en özel ve kişisel takıntılarına değinen bu ilk perde, Lucas Vidal'ın orijinal bir senfonik müzik bestesini içeriyor.

İkinci bölüm, farklı Flamenko stillerinden geçen bir süit. Güçlü danslar, Flamenko-Endülüs estetiği, özgün müzik besteleri, dansçı ve müzisyen kadrosunun çok yönlülüğünü sergiliyor. Bu koreografi, sanatçıların saflıklarını ve gerçeklerini ortaya koyacakları hareket ve duyguları yansıtıyor ve birinci perdenin konseptine karşı bir denge görevi üstleniyor.

Picasso'nun sanatına bir yolculuk yaşatan "PICASSO ETERNO", Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 Ekim'de İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.