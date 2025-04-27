Pierre Loti’de korkunç kaza! Motosiklet yayalar arasına daldı! 4 kadın yaralandı

Kaynak: İHA

İstanbul Eyüpsultan’da Pierre Loti’den inen motosiklet, fren arızası nedeniyle yaya yolunda kontrolünü kaybederek yayalara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve 4 kadın yaralandı.

Eyüpsultan'da freni arızalanan motosiklet, yayaların arasında daldı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Pierre Loti'den Eyüpsultan'a inen yaya yolunda meydana geldi. Yaya yoluna giren motosiklet sürücüsü, yokuş aşağı hızla inerken fren arızası yaşadı. Önündekilere bağırarak uyarmaya çalışan sürücü, bir süre sonra hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı. Kazada yaya yolundan Eyüpsultan'a inen 4 kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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