Kahvaltı sofralarının sıradan görünen, ancak bilimsel araştırmalarla gücü tescillenen bazı bileşenlerinin, kalp ve damar hastalıklarına karşı devrim niteliğinde bir koruma sağladığı ortaya çıktı. Özellikle damarlarda oluşan ve potansiyel kalp krizi sebebi olan pıhtıları söküp atmadaki etkileriyle dikkat çeken bu gıdaların, düzenli tüketimde yaşam kalitesini artırdığı ifade edildi.

ABD ve Avrupa'dan önde gelen kardiyologlar, bu mucizevi gıdaların düzenli tüketiminin kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Mayo Clinic'te görevli Kardiyolog Dr. David S. Jones, bu besinlerin etkisini net bir şekilde ifade etti.

Dr. Jones, "Özellikle doymamış yağ asitleri ve lif açısından zengin olan bu gıdaların, sadece 5 gramlık günlük tüketiminin bile kanın akışkanlığını artırarak pıhtı oluşumunu baskıladığını gözlemledik. Bu miktar, koruyucu etki için kritik bir eşik değer taşıyor" şeklinde konuştu.

Harvard Tıp Okulu'ndan Beslenme Epidemiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Emily Carter ise, yayımlanan son meta-analiz çalışmalarına dikkat çekti.

Prof. Carter, çalışmalarda belirlenen üç temel besin grubunun, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü ve damar iç yüzeyindeki iltihaplanmayı azalttığını, böylece kalp krizi ve inme riskini düşürdüğünü belirtti.

1. Omega-3 Deposu: Keten Tohumu ve Ceviz

Habere konu olan ve "gizli kahraman" olarak anılan besinlerin başında, özellikle keten tohumu ve ceviz gibi gıdalarda bulunan bitkisel Omega-3 yağ asitleri (ALA) geldi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçları, düzenli olarak keten tohumu veya ceviz tüketen bireylerde kan trigliserid seviyelerinin düştüğünü ve damar tıkanıklığına yol açan plak oluşumunun yavaşladığını gösterdi.

KOLESTEROL ATILIYOR

Dr. Jones, keten tohumu için, "Öğütülmüş keten tohumunun içindeki çözünür lif ve lignanlar, sindirim sisteminde kolesterolü bağlayarak atılmasını sağladı. Günde yaklaşık 5 gram (bir tatlı kaşığı) öğütülmüş keten tohumu tüketiminin, kan sulandırıcı bir etki yaratarak damar sağlığını desteklediğini gördük" diye ekledi.

2. Lif ve Antioksidan Kaynağı: Yulaf Ezmesi

Kalp sağlığını koruyan ikinci önemli besin grubu ise, kahvaltıların vazgeçilmezi olan yulaf ezmesi oldu. Yulafın içerdiği çözünür lif türü olan beta-glukanın, kan lipid profili üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Prof. Dr. Carter, "Beta-glukan, jel kıvamını alarak kolesterol emilimini engelledi. Günlük tüketilen bir kase yulaf, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet riskini de azalttı, bu da dolaylı yoldan kalp sağlığına büyük katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

3. Tekli Doymamış Yağların Gücü: Zeytinyağı ve Avokado

Üçüncü anahtar besin olarak, Akdeniz diyetinin temeli olan zeytinyağı ve avokado öne çıktı. Bu besinlerdeki tekli doymamış yağ asitleri, özellikle oleik asit, iyi kolesterol (HDL) seviyesini korurken kötü kolesterolü düşürmede etkili oldu.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) yürüttüğü bir çalışmada, tereyağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanan kişilerin kardiyovasküler hastalık riskinin belirgin şekilde azaldığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu üç besin grubunu kahvaltı rutinine eklemenin, damar sağlığını korumada basit ama güçlü bir adım olduğu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.