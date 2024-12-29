Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı

Benfica'ya sezon başında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir şekilde Ceren Azak ile nişanlandı. Kerem, nişanı kutlamak için elinde çiçeklerle bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve bu paylaşımın ardından tebrik mesajları yağdı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI YUNUS AKGÜN EŞLİK ETTİ

Nişan töreninde Kerem Aktürkoğlu'na, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün eşlik etti ve bu özel gününde yanında oldu.

Ceren Azak, sade ve zarif tarzıyla dikkat çekti. Giydiği şık kıyafetle hem göz kamaştırdı hem de nişanındaki mutluluğu yüzüne yansıdı.

KIYAFETİ TARTIŞMA YARATTI

Ceren Azak'ın giydiği kıyafet de sosyal medyada büyük tartışma yarattı, toplamda 4 bin TL değerindeki bu kıyafet, birçok yorum aldı.

Kimileri "Kız çok güzel, her şey yakışır" diyerek kıyafeti savunurken, bazıları ise onu pijamaya benzeterek eleştirdi.