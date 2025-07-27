“Piknik biter, çöp kalmaz! Geride sadece anı bırak!”

Kaynak: Haber Merkezi
“Piknik biter, çöp kalmaz! Geride sadece anı bırak!”

Fatsa Belediyesi, doğa ve çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçenin en çok tercih edilen mesire alanları olan Taşlıca, Uzunkum, Çerkezler ve Çamlık bölgelerine, çevre temizliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, piknik alanlarına “Piknik biter, çöp kalmaz! Geride sadece anı bırak!” gibi çevre dostu mesajların yer aldığı tabelalar monte edildi.

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“YERLEŞTİRİLEN BU TABELALAR ÇEVRE KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI”

Konuya ilişkin açıklama yapan Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, “Fatsa Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir şehir anlayışıyla hareket ediyoruz.

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Özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan mesire alanlarımızda hem temizlik hizmetlerimizi artırıyor hem de vatandaşlarımızın çevre bilincini yükseltecek çalışmalar yapıyoruz.

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Yerleştirilen bu tabelalar sadece bir uyarı değil, aynı zamanda çevre kültürünün bir parçası. Amacımız, vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirdikleri bu alanlardan doğayı kirletmeden, güzel anılarla ayrılmalarını sağlamak.” dedi

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Fatsa Belediyesi’nin çevre bilinci konusundaki bu çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, yetkililer uygulamanın ilerleyen süreçte farklı bölgelere de yayılacağını belirtti. Belediye, çevre temizliği ve doğaya saygı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

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