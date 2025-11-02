YENİÇAĞ - Kocaeli / Nilay Kurt

7 yıldır yalnız yaşadığı öne sürülen Dursun Ali Ermiş minibüste ısınmak için yaktığı piknik tüpten zehirlenip yaşamını yitirdi.

Bu üzücü olay bugün KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 7 yıldır tek başına yaşadığı öne sürülen minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenen Dursun Ali Ermiş (74), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde,Kocaeli Körfez İlçesi Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Boş alana çektiği 41 AY 014 plakalı minibüste yaşadağı belirtilen Dursun Ali Ermiş’in dışarıya çıkmadığını fark eden mahalleli, polisi arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açınca, Ermiş’i hareketsiz halde yatarken buldu. sağlık görevlilerinin olay yerinde Ermiş’in hayatını kaybettiğini belirtti. Ermiş’in ilk belirlemelere göre minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi.

Ermiş’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

HAYAT HİKÂYESİ ÜZDÜ

Dursun Ali Ermiş’in minibüste yaşadığı mahallede evinin olduğu, 2006 yılında 2 oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Ermiş’in ölümü mahalledeki vatandaşları derin üzüntüye boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.