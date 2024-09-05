Piknik tüpü patlayınca korkan kadın balkondan atladı

Kaynak: İHA
Piknik tüpü patlayınca korkan kadın balkondan atladı

Ankara Sincan'da Yenikent Mahallesi’nde bir evde meydana gelen piknik tüpü patlaması sonucu, paniğe kapılan kadın balkondan atlayarak ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti ve patlama sonrası büyük bir panik yaşandı. Kadın, paniğe kapılarak kendisini balkondan aşağıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Patlama çevrede korkuya neden olurken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, yetkililer bu tür ev kazalarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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