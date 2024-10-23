Piknikçi arkasını dönünce ayı hamleyi yaptı

Son yıllarda sık sık gündeme gelen boz ayılar, Nemrut Kalderası'nda artan ziyaretçi ilgisi ile daha çok görünmeye başlandı. Bölgeye gidenlerin zaman zaman elleriyle beslemeye çalıştıkları boz ayılar, bu kez organize şekilde bir çadıra dadanırken objektiflere yansıdı.

Piknik yapmak için bölgeye gelenlerin çadırına gelen 3 boz ayıdan biri çadırdan yiyecek alırken, diğer 2'sinin çevreyi kolaçan ettiği ve daha sonra çadırın yanındaki sepet ve poşetler içindeki yiyecekleri alarak yedikleri görüldü. Dron ile havadan görüntülenen boz ayıların sevimli halleri ise izleyenleri gülümsetti.

Piknikçilerin sonradan fark edip uzaklaştırmaya çalıştıkları boz ayıların, uzun bir süre aldıkları yiyecekleri yemekle meşgul olduğu gözlemlendi. Vatandaşların su dökerek uzaklaştırmak istediği boz ayıların arkasını dönen vatandaşlara saldırma girişimi ise anbean dron kamerasına yansıdı.

Vatandaşın son anda fark edip yaptığı manevra sayesinde saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Uzun süre ayıların uzaklaşmasını bekleyen piknikçiler, ardından çadırlarını toplayarak alandan uzaklaştı.

Öte yandan, Nemrut'ta son dönemlerde sıkça görülmeye başlanan boz ayılarla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, ayı saldırılarına karşı dikkatli olunması ve ayılarla temas kurulup, elle beslenmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.