Salda Gölü’nde eşsiz an! Geyik piknik alanında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Burdur Salda Gölü’nde nesli tehlike altındaki kızıl geyik, piknikçilerin yanına geldi. Piknikçiler, geyiği görünce önce şaşırdı, ardından sevmeye çalıştı. Geyik bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda Gölü halk plajında piknik yapanların yanına kadar geldi. Geyiği gören piknikçiler, kısa süreli şaşkınlığın ardından hayvanı sevmeye çalıştı. Geyik de bir süre bölgede dolaştı.

'DOĞANIN BİZE SUNDUĞU EŞSİZ AN'

Fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, "Doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen dünya mirası Salda Gölü'müz, bu kez farklı bir misafire ev sahipliği yaptı. Dağlardan inen bir geyik, göl kenarına gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğanın bize sunduğu bu eşsiz an, Salda Gölü'nün ne kadar özel ve korunması gereken bir değer olduğunu bir kez daha hatırlattı" dedi.

