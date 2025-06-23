Piknikte keneye karşı alınacak önlemler! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Yaz aylarının vazgeçilmezi piknikler, doğayla iç içe geçirilen keyifli anlar sunarken, kene kaynaklı ölümcül hastalıklar gölgede bekledi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve Lyme hastalığı gibi ciddi enfeksiyonlara yol açabilen keneler, özellikle nisan-ekim ayları arasında aktif hale geldi. Ancak uzmanlar, basit ama etkili önlemlerle bu tehlikenin önüne geçilebileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, piknikçilere hem pratik hem de hayat kurtaran bir koruma rehberi sundu.

AÇIK RENK KIYAFETLER: İLK SAVUNMA HATTI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanları, piknik alanlarında kene riskini azaltmanın en etkili yollarından birinin kıyafet seçimi olduğunu belirterek, “Orman veya yeşil alanlara giderken uzun kollu, uzun paçalı ve açık renk kıyafetler tercih edilmeli. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, böylece kenelerin cilde ulaşması zorlaştırılmalı” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) Dr. Rebecca Eisen’ın liderliğinde yapılan bir araştırma, açık renk kıyafet giyen bireylerin kene temasını %20 daha hızlı fark ettiğini ortaya koydu.

Eisen, “Açık renk giysiler, kenenin görsel tespitini kolaylaştırarak erken müdahale şansını artırıyor,” diye ekledi.

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DEET VE PERMETRİN: KİMYASAL KALKAN

Kene kovucuların kullanımı, uzmanların bir diğer önemli önerisi. Prof. Dr. Fışgın, DEET (N,N-dietil-3-metilbenzamid) içeren ürünlerin %10-35 konsantrasyonlarda etkili koruma sağladığını vurgulayarak, “Sitronella veya okaliptüs yağı gibi bitkisel karışımlar düşük etkinlik gösteriyor. DEET, kene ve böcek ısırıklarına karşı en güvenilir aktif bileşen” dedi.

Avustralya Queensland Üniversitesi’nden Dr. Stephen Barker ise permetrinle işlenmiş kıyafetlerin kene temasını %90’a kadar azalttığını belirtti. Ancak Barker, bu kimyasalların kullanımında ürün talimatlarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Journal of Medical Entomology’de yayımlanan bir çalışma, permetrin uygulanan kıyafetlerin kene davranışlarını engelleyerek cilde ulaşmasını zorlaştırdığını doğruladı.

VÜCUT KONTROLÜ VE HIZLI MÜDAHALE

Piknik sonrası vücut kontrolü, kene ısırıklarını erken tespit etmenin anahtarı.

İngiltere’deki London School of Hygiene & Tropical Medicine’den entomolog Dr. James Logan, “Eve döndüğünüzde ilk iki saat içinde duş alın ve vücudunuzu, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasıklar ve diz arkası gibi bölgeleri dikkatlice kontrol edin” dedi. Logan, iklim değişikliğinin kene popülasyonlarını artırdığını ve şehir parklarında bile riskin yükseldiğini ekledi: “Küresel ısınma, kenelerin yayılım alanlarını genişletiyor ve aktif oldukları süreyi uzatıyor”

Uzmanlar, kenenin çıplak elle dokunulmadan, cımbızla deriye tutunduğu yerden nazikçe çıkarılması gerektiğini söylüyerek ,“Kenenin üzerine kolonya, gaz yağı veya çamaşır suyu dökmek virüs bulaşma riskini artırır. Bu yanlış uygulamalar, kenenin vücut sıvısını kusmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Paul Auwaerter de bu görüşü destekledi:

“Kene ezilmemeli veya tahriş edilmemeli. Hızlı ve doğru çıkarma, virüsün kana karışmasını önler.”

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KKKA VE BÖLGESEL RİSKLER

Türkiye’de KKKA vakaları, özellikle İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in güneyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, KKKA’nın ölüm oranı %10-40 arasında değişirken, Türkiye’de erken müdahaleyle bu oran %5’e kadar düşüyor. Ancak yanlış müdahaleler bu oranı artırabildi.

Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, Hyalomma marginatum türünün KKKA virüsünün ana taşıyıcısı olduğunu ve Türkiye’de yaygın bulunduğunu gösterdi.

EKOLOJİK DENGE VE DOĞAL MÜCADELE

Uzmanlar, kene popülasyonunun kontrolünde ekolojik dengenin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, keklik ve sülün gibi kene yiyen kuş türlerinin avlanmasının kene yayılımını artırdığını söyleyerek, “Bilinçsiz ilaçlama ve doğa tahribatı, kene popülasyonunu kontrol eden doğal mekanizmaları zayıflatıyor” dedi.

UZMANLAR, PİKNİKÇİLERE ŞU BASİT AMA ETKİLİ ÖNLEMLERİ ÖNERDİ:

-Açık renk, uzun kollu kıyafetler giyin ve pantolon paçalarını çorap içine sokun.

-DEET içeren kovucular kullanın, kıyafetlere permetrin uygulayın.

-Piknik alanlarında açık renk örtüler serin ve zemini kontrol edin.

-Eve döndüğünüzde kıyafetleri yüksek ısılı kurutucuda temizleyin ve duş alın.

-14 gün boyunca ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtileri izleyin; şüphe durumunda sağlık kuruluşuna başvurun.

BİLİNÇLİ PİKNİK, GÜVENLİ KEYİF

Doğayla iç içe geçirilen zaman, doğru önlemlerle hem keyifli hem de güvenli olabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kene tehlikesine karşı farkındalığın ve basit uygulamaların hayat kurtardığını gösterdi.