Piknogenol nedir ne işe yarar? Piknogenol faydalı mı zararlı mı?

Yüksek miktarda kateşin ve epikateşin içeren piknogenolun sağlığa zararlı mı faydalı mı olduğu araştırılıyor. Peki, piknogenol nedir ne işe yarar? Piknogenol faydalı mı zararlı mı?

Piknogenol nedir ne işe yarar? Piknogenol faydalı mı zararlı mı?

Piknogenol maddesi yüksek antioksidan içermektedir. Peki, piknogenol nedir ne işe yarar? Piknogenol faydalı mı zararlı mı?

PİKNOGENOL NEDİR NE İŞE YARAR?

Piknogenol yüksek miktarda kateşin ve epikateşin içermektedir. Peki bunlar ne anlama gelmekte? Piknogenol maddesi yüksek antioksidan içermektedir, günümüzde yanlış beslenme ve çevresel şartlar nedeniyle bizlerin antioksidan içeriği bol ürünler tüketmemiz şart duruma gelmekte.

PİKNOGENOL VÜCUTTA NE İŞE YARAR?

• Serbest radikal süpürücüdür yani kalp damar hastalıklarını önlemede önemlidir.

• Ayrıca yaşlanmanın etkisini azaltıcı belirteçler vardır.

• Bağışıklık sisteminizi düzenler.

• Enflamasyon önleyici etkisi sebebiyle eğer artrit , ağrı şikayetleriniz varsa tedavi amaçlı kullanılabilir.

• Kas ve kramp ağrıları tedavisinde .

• Antikanser yani kanser koruyucu etkisi vardır.

• Karaciğer sirozu hastalığının tedavisinde .

• Şeker hastalığının tedavisinde.

• LDL-kolesterol dediğimiz yani kötü kolesterolü düşürme amaçlı tedavide

• Bir takım alerjilerin tedavisinde kullanılabilmektedir.

Piknogenol deniz çamı kabuklarından elde edilen prosiyanidinlerin karışımıdır.

Piknogenol, Fransa’nın güneybatı sahillerinde yetişen flavonoit/polifenol yapısında bir bitki ekstresidir. Çam ağacı kabuklarının eski dönemlerde inflamatuvar hastalıklarda, yara iyileşmesinde, kanamaları önlemede, öksürük şurubu olarak, diş ağrılarının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca piknogenolün antimikrobiyal etkilerinden dolayı ağız ve cilt sağlığını koruyucu olarak geleneksel kullanımına rastlanmaktadır.

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