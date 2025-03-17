Pilava eklendiğinde lezzeti katlanıyor! Sadece 1 kaşık eklemek yeterli oluyor

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Pilava eklendiğinde lezzeti katlanıyor! Sadece 1 kaşık eklemek yeterli oluyor

Pilavınıza sadece bir kaşık kuyruk yağı ekleyerek elde edeceğiniz bu küçük ama etkili dokunuş, sofralarınızda büyük bir fark yaratacaktır.

Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Sofralarımızda sıkça yer bulan bu temel yemek, doğru malzemeler ve küçük dokunuşlarla adeta bir sanat eserine dönüşebilir. Peki, pilavınıza sadece bir kaşık kuyruk yağı ekleyerek lezzetini katlayabileceğinizi biliyor muydunuz?


Pilav yapımı, her ne kadar basit gibi görünse de, aslında dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir. Pirincin doğru şekilde yıkanması, ölçülerin dengelenmesi ve pişirme sırasında uygulanan yöntemler pilavın kalitesini doğrudan etkiler. Ancak bazen tüm bu adımları doğru uygulasanız bile pilavınızın tadını bir üst seviyeye çıkarmak isteyebilirsiniz. İşte burada devreye, kuyruk yağı giriyor.


Pilava Lezzet Katan Diğer Öneriler

Et Suyu veya Tavuk Suyu

Pişirme sırasında su yerine bir kaşık et suyu veya tavuk suyu eklemek, pilavınıza derin bir lezzet kazandırır.

Zeytinyağı

Hafif bir tat tercih edenler için zeytinyağı da ideal bir alternatiftir. Ayrıca pilavınıza Akdeniz esintisi katmak için mükemmel bir seçimdir.

Tereyağı

Pilav piştikten sonra üzerine ekleyeceğiniz bir kaşık tereyağı, hem aromayı zenginleştirir hem de pirinçlerin daha parlak görünmesini sağlar.

Pirinç Pilavı Malzemeleri

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2,5 su bardağı sıcak su (dilerseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
2 su bardağı pirinç
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvıyağ
Pirinçleri ıslatmak için üzeri geçecek kadar sıcak su ve bir tatlı kaşığı tuz kullanabilirsiniz.

Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır?

Pirinçleri bol su ile nişastası çıkana kadar suyun rengi berraklaşana kadar yıkayalım.
Derin bir kaba pirinçleri alalım ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Ardından tuzu ekleyelim ve karıştıralım.
15-20 dakika sıcak suda pirinçleri bekletelim.
Süre dolduğunda pirinçleri güzelce yıkayalım nişasta çıkmaya devam ediyorsa yine su berraklaşana kadar yıkama işlemine devam edelim. (Yıkama sırasında pirinçleri çok fazla karıştırmayın, pirinçleri kırmamak gerekir)
Pilav tenceresinde tereyağı eritelim ve sıvıyağı da ilave edelim.
Suyunu süzdüğümüz pirinçleri tencereye ilave edelim.
4-5 dakika pirinçleri kavuralım. Pirinçler tane tane dökülmeye başladığında pirinçler kavrulmuş demektir.
Pirinçlerin kavrulmasının ardından sıcak suyumuzu ekleyelim. Dilerseniz et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz. Kullanacağınız tavuk suyu yağlı ise yarım tavuk suyu kullanıp gerisine su ekleyebilirsiniz. Tavuk suyu yağlı değil ise su miktarının tamamı yerine tavuk suyu kullanabilirsiniz.
Tuzumuzu ekleyelim ve yavaşça karıştıralım.
Pilav tenceresinin kapağını kapatalım ve önce yüksek ateşte pişirelim.
Pilavımızın üzeri göz göz olduğunda tencereyi kısık ateşe alalım. (Pirincin göz göz olması pirinçlerin yumuşayarak suyunu çekmesidir.)
Pilavımızın pişmesinin havlu peçete sererek pilav tenceresinin kapağını kapatalım.
10-15 dakika pilavın dinlendirelim.
Servis sırasında tahta kaşık kullanarak tabaklara servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!

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