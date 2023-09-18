Güney ve orta Amerika ile Güney Afrika'da yetişen Pilocarpus Jaborandi bitkisinin yaprakları kaynatılarak kullanılıyor. İşte o bitkinin bilinmeyen yararları…

Pilocarpus Jaborandi bitkisi en önemli maddesi pilokarpin. Bundan başka saborin adlı bir alkaloid ve yapraklar oğuşturulduğunda kuru portakal kabuğu kokusunu andıran bir kokuya sebep olan uçucu yağ mevcut.

NERELERDE KULLANILIR

Etkili maddesi olan pilocarpin kalbi yavaşlatır, tansiyonu düşürür, mide bağırsak hareketlerini hızlandırır. Tükürük ve ter salgılarını arttırır. Göz merceklerini daraltır.

Vücuttaki kasların gerginliğini arttırır. Ayrıca suda kaynatılarak bu su böceklerin gelmemesi istenen yerlere dökülebilir.

Bu etkileri sebebiyle bazı göz ve kas hastalıklarında, soğuk algınlıkları ve gripte terletici olarak kullanılır. Terletici etkinin yanında genel olarak direnci arttıran etkilerden de söz edilmektedir. Zehirli bir bitki olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

Çeyrek litre suya 3 çay kaşığı jobarandi yaprağı ve 1 çay kaşığı centiyane katılarak kaynatılır. Günde 4 fincan içilir.