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  • F-35 savaş uçağı düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı

F-35 savaş uçağı düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı

ABD’nin Texas eyaletindeki bir donanma üssünde F-35 savaş uçağı dikey iniş yapmaya çalışırken, düştü. Uçağın infilak etmesi ihtimali üzerine pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı. O anlar kameraya yansıdı

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:07
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Pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı.F-35 savaş uçağı düştü

F-35 savaş uçağı düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı
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Texas eyaletinin Wort Forth kentinde yer alan ABD Donanması hava üssünde meydana gelen olayda bir F-35B Lightning II tipi savaş uçağı dikey iniş yaptığı sırada burnunu piste çarparak düştü. Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ulaşırken pilotun fırlatma düğmesine basarak uçaktan çıktığı ifade edildi. Ancak pilotun sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uçağın yapımını üstlenen Lockheed Martin adlı şirket, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada uçağın Fort Worth kentindeki hava üssündeki bir pistte düştüğünü doğruladı. Pilotun başarılı bir şekilde uçaktan çıktığını belirten şirket olayla ilgili araştırmanın yapılacağını bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Patrick Ryder ise düşen uçağın henüz resmi olarak ABD Hükümeti mülkiyetine devredilmediğini ifade etti.

ABD Ordusu’na ait F-35 modeli savaş uçağının dikey iniş ve kalkış yapabilen bir tipi olan F-35B Lightning II uçağının düştüğü sırada havada süzülme testi yaptığı belirtiliyor.

Yaşanan olay 2022 yılında F-35 savaş uçağının dahil olduğu üçüncü kaza oldu. Daha önce geçtiğimiz ocak ayında Güney Çin Denizi'nde bir F-35C, uçak gemisinin rampasına çarptıktan sonra denize düşmüştü. Geçen Ekim ayında ise bir F-35A Utah’daki Hill Hava Kuvvetleri Üssüne düşmüştü. Her iki olayda da pilotların güvenli bir şekilde uçaktan fırlatıldığı bildirilmişti.

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düşünüyorum
16.12.2022 12:02
Hedef kızıl elma  
 
Hasan
16.12.2022 11:19
Çok güzel olmuş.... İnsaallah onlarcası yüzlerce su daha düşsün....  
 
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