Pilot olmak isteyenlerin eğitime harcadığı para ortaya çıktı. Aylık 600 bin liraya kadar kazanıyorlar

Düzenleme: Kaynak: T24
Pilot olmak isteyenlerin eğitime harcadığı para ortaya çıktı. Aylık 600 bin liraya kadar kazanıyorlar

TÜİK'in açıkladığı verilere göre mezuniyetten sonra en çok gelir getiren bölüm pilotaj oldu. Pilotlar meslekte ilerledikçe ayda 600 bin liraya kadar kazanabiliyorlar. Pilotların eğitime ödemesi gereken para ortaya çıktı.

TÜİK’in verilerine göre en çok kazandıran meslekler ağırlıklı olarak mühendislik alanlarından çıktı. Verilere göre, en çok kazandıran 10 meslek arasında matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği gibi alanlar yer aldı.

TÜİK’in verilerine göre, en çok gelir getiren bölümlerde zirveyi pilotaj aldı. Meslekte 10 yılı geride bırakan bir pilotun maaşı 152 bin lira olurken kaptan pilotlar ise 400 bin lira 600 bin lira arasında maaş alıyor.

PİLOT OLMAK İÇİN ZENGİN OLMAK GEREKİYOR

Pilotların maaşı herkesin bu alana yönelmek istemesine neden olurken eğitim ücretleri ise cepleri yakıyor. Pilot olmak isteyen bir kişinin alacağı eğitimin ücreti uçuş eğitimi ücretleri ile birlikte 10 milyon lirayı buluyor.

Pilotluk eğitimi alan her öğrenci yıllık öğrenim ücreti olarak 300 bin TL ile 950 bin TL ödüyor. Öğrenim ücreti hariç bir de 60 bin Euro yani bugünkü kurla 2.1 milyon TL uçuş ücreti ödemesi gerekiyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN SADECE BİRİNDE VAR

Pilotaj bölümü devlette sadece Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde bulunuyor ve 6 öğrenciyi de ilk 2 binden alıyor.

Vakıf üniversitelerinde ise ücretler şöyle:

Özyeğin Üniversitesi: 950 bin TL+60 bin Euro uçuş ücreti.
THK Üniversitesi: 580 bin TL+80 bin dolar uçuş ücreti.
Karatay Üniversitesi: 440 bin TL+59 bin 500 Euro uçuş ücreti.
İstanbul Aydın Üniversitesi: 300 bin TL+ uçuş ücreti.
İstanbul Okan Üniversitesi: 8 taksitle 527 bin TL+ uçuş ücreti

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