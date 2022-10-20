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Pilotla yolcu tartıştı: Sefer 3,5 saat gecikti

İstanbul-Gaziantep uçuşu öncesinde, pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3,5 saatlik gecikmeye neden oldu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:26
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Pilotla yolcu tartıştı: Sefer 3 buçuk saat gecikti

Pilotla yolcu tartıştı: Sefer 3,5 saat gecikti
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep uçuşu öncesinde pilotun rahatsızlanması üzerine sefere yeni atanan pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşanması rötara neden oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 06.00'da TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında rahatsızlanan kaptan pilot ile bir kabin memuru uçuştan alındı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Uçuş için yeni bir ekibin atanması beklenirken, seferde gecikme meydana geldi. Yeni kaptan ve ekibin gelmesiyle yolcular uçağa alınmaya başlandı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında rötar nedeniyle tartışma yaşandı.

Pilot, bunun üzerine uçuş güvenliğinin tehlikeye girdiğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı.

Polis ekipleri, pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler, güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.

Saat 06.45'te yapılması planlanan uçuş, 3,5 saatlik gecikmenin ardından 10.15'te yapıldı.(AA)

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