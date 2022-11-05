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Pınar Altuğ annesiyle fotoğrafını paylaştı. Kayınvalidesinin yorumu hüzünlendirdi

Oyuncu Pınar Altuğ, 25 yaşındayken kaybettiği annesine özlemini Instagram'dan paylaştığı çocukluk karesi ile dile getirdi. Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan ise yorum gecikmedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:58
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Pınar Altuğ 25 yaşındayken hayatını kaybettiği annesiyle fotoğrafını yayınladı! Kayınvalidesinin yorumu duygulandırdı

Pınar Altuğ annesiyle fotoğrafını paylaştı. Kayınvalidesinin yorumu hüzünlendirdi
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Instagram'da annesi ile olan fotoğrafını yayınladı. 

Babası ve annesini yıllar önce kaybeden Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybeden Pınar Altuğ, ölümünün üzerinden 23 yıl geçen anne özlemini nostaljik kare ile dile getirdi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile bebeklik pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü.

Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan gelen yorum dikkat çekti.

Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım, "Nasıl güzel yetiştirmiş seni; güçlü, disiplinli, çalışkan güzel bir hanımefendi olmuşsun. Keşke senin yaşamına daha uzun tanık olup eserini görebilseydi." dedi.
 

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