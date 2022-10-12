Hastanenin bahçesine bırakılmış. Pınar Altuğ Atacan ailelerinin yeni ferdini tanıttı



Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda doğa ve hayvan dostu kişiliğiyle de öne çıkan oyuncu Pınar Altuğ Atacan kış aylarında eşiyle birlikte sokak köpeklerini besleyerek alkışlanacak davranışlara imza atıyor. Atacan bu defa ailelerine yeni katılan bir yavru kedinin fotoğrafını paylaştı ve onun ailelerine nasıl dahil olduğunu anlattı.

Nohut adını verdikleri kedilerini sahiplendiklerini belirten Pınar Altuğ Atacan, bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı ve şunları yazdı:

Tanıştırayım 'Nohut' ailemizin yeni ferdi. Yaklaşık 45 günlük olduğu tahmin ediliyor, bir hastanenin bahçesine kutu içinde bırakılmış. Ama artık onu çok seven bir ailesi var, blr süre bizden bol bol video izleyebilirsiniz. Selincim sana ayrıca teşekkür ederim bizi buluşturduğun için... Sevgilim teşekkür ederim Yağmur Atacan....