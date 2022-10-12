12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hastanenin bahçesine bırakılmış. Pınar Altuğ Atacan ailelerinin yeni ferdini tanıttı

Hastanenin bahçesine bırakılmış. Pınar Altuğ Atacan ailelerinin yeni ferdini tanıttı

Ailesiyle birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alan ve özellikle birlikte çıktıkları kamplardan da bol bol fotoğraf paylaşan oyuncu Pınar Altuğ Atacan, bu defa çok farklı ve bir o kadar da özel bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:58
Takip Et

Pınar Altuğ Atacan ailelerine yeni katılan ferdi Instagram hesabından paylaştı

Hastanenin bahçesine bırakılmış. Pınar Altuğ Atacan ailelerinin yeni ferdini tanıttı
+
Aa
-


Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda doğa ve hayvan dostu kişiliğiyle de öne çıkan oyuncu Pınar Altuğ Atacan kış aylarında eşiyle birlikte sokak köpeklerini besleyerek alkışlanacak davranışlara imza atıyor. Atacan bu defa ailelerine yeni katılan bir yavru kedinin fotoğrafını paylaştı ve onun ailelerine nasıl dahil olduğunu anlattı.

Nohut adını verdikleri kedilerini sahiplendiklerini belirten Pınar Altuğ Atacan, bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı ve şunları yazdı:

Tanıştırayım 'Nohut' ailemizin yeni ferdi. Yaklaşık 45 günlük olduğu tahmin ediliyor, bir hastanenin bahçesine kutu içinde bırakılmış. Ama artık onu çok seven bir ailesi var, blr süre bizden bol bol video izleyebilirsiniz. Selincim sana ayrıca teşekkür ederim bizi buluşturduğun için... Sevgilim teşekkür ederim Yağmur Atacan....

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
2
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
3
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
5
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
7
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.