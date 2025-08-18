Pınar Altuğ ateş püskürdü!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir magazin sayfasında hakkında yayımlanan asılsız ölüm haberinin ardından ateş püskürdü.

Oyuncu Pınar Altuğ hakkında sosyal medyada “hayatını kaybetti” şeklinde yayılan asılsız haberler gündem oldu. Ailesiyle tatilde olan ünlü oyuncu çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

ben-iyiym.jpg

"GAYET İYİYİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Altuğ, “Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım” diyerek iddiaları yalanladı.

Altuğ, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir şekilde, benim trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim… Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın.”

