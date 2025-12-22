Son dönemde eğlenceli videolarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden bu kez hüzünlü bir haber geldi.

Pınar Altuğ'un paylaşımında, eşi Yağmur Atacan'ın anneannesini kaybettiği açıklandı.Yağmur Atacan, "Zarife anneannemizi kaybettik" notuyla hayranlarından binlerce başsağlığı mesajı aldı.

Atacan, anneannesiyle fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir veda mesajı yazdı:

"Güle güle canım anneannem. Dedem hanidir bekliyordu seni. Sen de özlemiştin onu! Canım benim..."

Pınar Altuğ ise cenaze bilgisini şu sözlerle duyurdu:

"Anneannemiz Zarife Korkmazoğlu'nun cenazesi bugün (22 Aralık) ikindi namazını müteakiben Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır. Ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı mezarlığına defnedilecektir."

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

Türk oyuncu, müzisyen ve iş insanıdır. 19 Mayıs 1983'te Gaziantep'te, Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası asker, annesi diş hekimi olan Atacan'ın bir kız kardeşi vardır.

Eğitim hayatına Eskişehir'de başlayan Atacan, lise öğrenimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

Sanat kariyerine tiyatroyla adım attı; lise yıllarında amatör oyunlarda yer aldı ve 2002'de "Canbaz" adlı oyunda "Bebeto" karakterini canlandırdı.

2001-2005 yılları arasında Arkhe ve Hi-Jack gruplarında profesyonel bateristlik yaptı. Coca Cola, Ülker, Hürriyet gibi markaların reklamlarında rol aldı ve 2006'da TRT'de "Ben İstersem" programını sundu.

Oyunculukta ise "Lise Defteri", "Doktorlar" (Hasan karakteri), "Sınav", "Çılgın Dersane", "Avanak Kuzenler" gibi yapımlarda yer aldı.

Son yıllarda ekranlardan uzak kalsa da otomobil galericiliği gibi ticari faaliyetlerle uğraşıyor.

Özel hayatında, 2008'de kendinden 9 yaş büyük oyuncu Pınar Altuğ ile evlendi. Çiftin "İlk Aşkım" dizisi setinde tanıştığı biliniyor.

27 Ocak 2009'da kızları Su dünyaya geldi. Uzun süren evlilikleri, yaş farkı nedeniyle sıkça magazin gündeminde olsa da mutlu birliktelikleriyle örnek gösteriliyor.

