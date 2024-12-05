Pınar Altuğ eşini kameralar önünde çocuk gibi azarladı! Tepki gelince nedenini bakın nasıl açıkladı

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, eşiyle birlikte çeşitli etkinliklere katılmaya devam ediyor. Son olarak GQ Men of the Year ödül törenine katılan ünlü oyuncu, sosyal medyada yayımladığı bir video ile gündem oldu.

O VİDEOYA TEPKİ YAĞDI

Paylaştığı videoda, Yağmur Atacan’ı azarlayan Pınar Altuğ, eşinin bu tavrı karşısında üzülmesine sebep oldu. Bir takipçi, “Adamcağızı çocuk gibi neden azarlıyorsunuz?” diye yorum yaptı, Pınar Altuğ ise “Kapıdan girerken kuyruğuma bastı” şeklinde yanıt verdi.

Altuğ’un eşini kameralar önünde azarlaması, sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.