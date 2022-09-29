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Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı! ‘Size hiç benzemiyor’ yorumuna sessiz kalmadı

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ 13 yaşındaki kızı Su ile fotoğraflarını paylaştı. Altuğ "Kızınız size hiç benzemiyor” yorumunu ise sessiz kalmadı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:16
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Pınar Altuğ kızı Su ile fotoğrafını paylaştı! "Size hiç benzemiyor" diyen takipçisine bakın ne cevap verdi

Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı! ‘Size hiç benzemiyor’ yorumuna sessiz kalmadı
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Kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ, 13 yaşındaki kızı Su ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Elinde sütyenle poz veren anne kızın pozlarına yorum yağdı.

Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'nın son haline "Kızınız gerçekten su gibi", "Aynı babası" yorumları gelirken Pınar Altuğ "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diyen bir takipçisine de yanıt verdi.

Oyuncu Altuğ bu yoruma "Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum ve bu durumdan çok memnunum, sevdiğim adama benziyor" diyerek yanıt verdi.
 

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