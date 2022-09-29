Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı! ‘Size hiç benzemiyor’ yorumuna sessiz kalmadı

Kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ, 13 yaşındaki kızı Su ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Elinde sütyenle poz veren anne kızın pozlarına yorum yağdı.

Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'nın son haline "Kızınız gerçekten su gibi", "Aynı babası" yorumları gelirken Pınar Altuğ "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diyen bir takipçisine de yanıt verdi.

Oyuncu Altuğ bu yoruma "Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum ve bu durumdan çok memnunum, sevdiğim adama benziyor" diyerek yanıt verdi.

