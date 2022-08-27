﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım

Oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol aldığı sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı vefatının 5. yılında unutmadı.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz’ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda yaşamına son vermişti. Cinayetin yankısı, Türkiye'de çok uzun bir süre devam etmişti.

Beş yıl önce bugün öldürülen ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz için yakın dostu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bir dönem beraber ‘Çocuklar Duymasın’ dizinde rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz’ı unutmadığını gösterdi.

