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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan sahte hesap isyanı

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın başı sahte Instagram hesaplarıyla dertte. Eşinin adına sahte hesaplar açıldığını belirten Altuğ, "Bu tip hesaplardan gelen mesajlara aldırış etmeyin" diyerek duruma isyan etti.  

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:24
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın başı sahte hesaplarla dertte

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan sahte hesap isyanı
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'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan  Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın başı, sahte Instagram hesaplarıyla dertte.  Eşinin adına sahte hesaplar açıldığını paylaşan Altuğ, isyan etti.

"LÜTFEN BU TİP HESAPLARDAN HELEN MESAJLARA ALDIRIŞ ETMEYİN"

Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşan Pınar Altuğ “Dünkü kişi bu sefer de bu hesabı açıp Yağmur'un gerçek hesabını rapor ettirmeye çalışıyor! Lütfen bu tip hesaplardan gelen mesajlara aldırış etmeyin, linklere tıklamayın. Yağmur'un tek ve geçerli hesabı bu.” diyerek eşinin gerçek hesabının adını paylaştı. 

"TAKTI KAFAYI!"

Yağmur Atacan da sahte hesabı takipçilerine ifşa ederek, "Benim kullanıcı adımda 'G' yok arkadaşlar. Hesaplarınızı kaptırmayın. Taktı kafayı!" diye yazdı.

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