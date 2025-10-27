Özel hayatı ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, katıldığı bir davette İngilizce konuştu. Konuşmasıyla sosyal medyanın diline düşen Erçel’e Pınar Altuğ sosyal medya hesabından destek verdi. ‘Biraz herkes kendine mi baksa?’ diyen Altuğ, "Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor” dedi.

"BİRAZ HERKES KENDİNE Mİ BAKSA?"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altuğ, Erçel'e gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceği ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"