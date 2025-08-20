Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından hocasıyla birlikte yoga yaptığı anları paylaştı. Altuğ’un bir kullanıcıdan gelen ‘Yağmur Bey kıskanmıyor mu?’ sorusuna verdiği cevabı magazin gündemine oturdu.

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden Pınar Altuğ yoga yaparken ki anlarını paylaştı. Yoga videosuna gelen yoruma bakın Pınar Altuğ ne cevap verdi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmişti. Çift bu mutluluğunu 'Su' adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİNE DAİR HABERLER YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ’un bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğine dair asılsız haberler yapılmıştı. Altuğ, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti. Altuğ, “Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım" açıklamasında bulunmuştu.

YOGA ANLARI OLAY OLDU

Yoga yaptığı anları hesabından paylaşan Altuğ yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını verdi.

