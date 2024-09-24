Pınar Deniz, beyaz elbiseyle podyumda yürüdü

Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Deniz için özel anlardan biri sinemanın ikonik karakterlerinden Jane Fonda ile sohbet etmesiydi. Jane Fonda ve Cara Delevingne gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı etkinlikte Pınar Deniz, beyaz bir elbiseyle podyumda yürüdü.

GÖSTERİ ÖNCESİ PROVA

Pınar Deniz, poyduma çıkmadan önce aralarında; ABD'li model ve oyuncu Cara Delevingne'in de bulunduğu meslektaşlarıyla bir araya geldi. Polonyalı oyuncu ve şarkıcı Julia Wieniawa; İngiliz oyuncu Simon Ashley, Cara Delevingne ve Pınar Deniz ile fotoğrafını, "Gösteri öncesi provalar" notuyla yayımladı.

"SEVİYORUM"

Pınar Deniz, etkinlikte daha sonra ise iki Akademi Ödülü sahibi ABD'li sinema ve dizi oyuncusu Jane Fonda ile bir araya geldi. Deniz için etkinliğin en özel anlarından biri de sinemanın ikonik karakterlerinden Fonda ile bir araya gelip sohbet etmesi oldu.